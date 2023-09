Wielka aktualizacja PlayStation 5. Tak wygląda pełna lista zmian

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania. Na domyślnych ustawieniach konsola zastosuje ją automatycznie. By to przyspieszyć można otworzyć ustawienia PS5, wybierając ikonę trybika w prawym górnym rogu. Przewinąć w dół do opcji System. Z opcji Oprogramowanie systemowe wybrać Aktualizacja oprogramowania systemowego i ustawienia.