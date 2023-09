Byłem kosmicznym piratem jak ty, ale potem dostałem strzał w kolano. Test Starfield na komputerze za rozsądną cenę

Cóż... jest słabo. Przypomnijmy, że karta GeForce RTX 3060 12 GB w The Last Us (po kilku łatkach) pozwalała na rozgrywkę w 2560 x 1440 i ustawieniach wysokich w średnio 46 klatkach na sekundę — bez żadnego skalowania.



W przypadku Starfield po włączeniu opcji FSR2 musimy samodzielnie ustawić wielkość skalowania, ale poniżej 70 proc. obniżenie jakości obrazu robi się bardziej widoczne. Jeśli chcemy pograć w WQHD (2560 x 1440) na karcie graficznej takiej klasy, pozostaje nam zejście z ustawieniami do Średnich, co stanowi uderzenie z liścia w twarz dla każdego #pcmasterrace.



Dodatkowo w ramach ciekawostki — jeśli interesuje was jak działa Starfield działający na minimalnych ustawieniach (wraz z maksymalnym przyśpieszeniem FSR2) na zintegrowanej grafice Radeon (procesor Ryzen 7 5700G) możecie zerknąć na poniższy filmik i porzucić wszystkie nadzieje na rozgrywkę na tzw. potato PC.