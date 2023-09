Starfield na handheldzie. Torturujemy ASUS ROG Ally tym hitem

Gra Bethesdy jest tworzona z myślą o konsolach Xbox Series. Oznacza to, że dostajemy idealnie dopasowany do analogów i przycisków interfejs. Sterowanie nie jest żadnym problemem, w przeciwieństwie do natężenia szczegółów na ekranie. Tych jest cała masa, a 7-calowy wyświetlacz z grą w trybie TPP nie ma tyle przestrzeni roboczej, by dać im dobrze zaistnieć.