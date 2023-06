Starfield to pierwsza gra, która naprawdę boli fanów PlayStation

Gry na konsolową wyłączność to coś, co Sony (i Nintendo) ma opanowane niemal do perfekcji. Serie kalibru The Last of Us, God of War, Final Fantasy, Gran Turismo, Horizon czy Uncharted sprawiają, że PlayStation sprzedaje się znacznie lepiej od Xboksa. A to tylko pierwszy rząd hitów. Za nim stoi kolejny, z takimi markami jak Ratchet i Clank, Demon's Souls, Returnal czy Ghost of Tsushima.