No boli mnie to 30 fps w Starfield na Xboksie, boli strasznie

Starfield zapowiada się przepysznie. To milowy krok dla Bethesdy. Dlatego boli mnie w wiadomym miejscu, że w kosmicznego eksploratora nie zagram w 60 klatkach na sekundę na domowej konsoli. Xbox Series X to wydajna maszyna i z chęcią poświęciłbym na niej natywne 4K dla większej liczby fps-ów. Nawet, jeśli miałoby być ich 45 czy 50. Zniósłbym również widoczny efekt pop-up, tak jak znoszę go w Elite Dangerous, No Man's Sky czy Cyberpunku. Perspektywa pierwszej osoby sprawia bowiem, że zabawa w 30 klatkach jest szczególnie uciążliwa, zwłaszcza podczas dynamicznej pracy kamery oraz intensywnej wymiany ognia. A tej trochę w Starfield będzie, biorąc pod uwagę jetpacki, granaty i sporo giwer.