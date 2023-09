Starfield kontra No Man's Sky - w której grze kosmos jest lepszy?

Z tego powodu uważam, że "typowy gracz" z minimum godziną wolnego czasu najpierw powinien sięgnąć po Starfield. Piszę to jako wielki fan No Man's Sky, który kupił tę grę trzy razy na różne platformy. O ile jednak NMS z jego kopaniem dołów w ziemi nie jest dla każdego, tak Starfield zawsze będzie miał do zaoferowania szeroki wachlarz aktywności. Jak nie świetną walkę to misje fabularne. Jak nie pozyskiwanie surowców to realizacja zleceń. Jak nie ulepszanie broni to budowanie bazy.