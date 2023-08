Recenzja Starfield: najlepsza gra Xboksa w nowożytnej historii

Co prawda wielkich portów, miast i stacji jest nie więcej niż kilkanaście, ale każde z tych miejsc to małe dzieło sztuki. Kiedy pierwszy raz wszedłem do najlepszego klubu w wiecznie głośnym mieście Neon, opadła mi szczęka. Oświetlenie, liczba ozdobników, liczba postaci jednocześnie generowanych na ekranie… wszystko to składa się na naprawdę next-genową produkcję. Oprawa jest na zupełnie nowym poziomie. Te teraflopy w końcu się do czegoś przydały.