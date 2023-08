Recenzja Baldur's Gate 3 po 130 godzinach. Nowy król RPG nie jest idealny

W przeciwieństwie do wielu innych gier RPG, które zabierają gracza w linearną narracyjną podróż, Baldur's Gate 3 oddaje do dyspozycji gigantyczną piaskownicę z masą zabawek. To od nas zależy z których akcesoriów skorzystamy i co zaczniemy budować. Może to być klasyczny zamek fantasy, ale może też najdziwniejsza wulgarna figura, jaka przyjdzie wam świntuchom do głowy.