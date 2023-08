Zelda zdetronizowana. Mamy nową najwyżej ocenianą grę 2023 roku

Jeszcze wczoraj na szycie rankingu najlepiej ocenianych gier w agregatorze ocen Metacritic była The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Produkcja Nintendo została gremialnie uznana za najlepszy tytuł wydany w 2023 roku i kompletnie się temu nie dziwię. Sam nową Zeldą jestem absolutnie zachwycony. Spędziłem z nią dziesiątki godzin, regularnie wracając do otwartego, pełnego niespodzianek świata.