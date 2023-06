Recenzja Final Fantasy XVI - krwawe i mroczne. Wyszło świetnie

Reżyseria tych walk to absolutny geniusz. Połączenie filmowych sekwencji, etapów QTE oraz swobodnej konfrontacji jest zrealizowane na poziomie, który wprawi was w zachwyt. Square Enix bierze garściami co najlepsze z całego dorobku japońskiej kinematografii. Począwszy od Godzilli, przez Gundama, kończąc na Neon Genesis Evangelion. Poezja. Absolutna poezja! Będziecie uczestniczyć w tych starciach z opadem szczęki. Tego nie da się opisać. To trzeba doświadczyć na wielkim ekranie w salonie.