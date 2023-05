Mam problem ze skalowaniem potworów w Diablo 4 i chcę o tym z wami pogadać

Do tego dochodzi kwestia "szacunku" dla działań gracza. Kiedy każdy potwór ma ten sam poziom co nasz czempion, wypadające z niego skarby są istotne. Mogą być cenne. Mogą zwiększać statystyki. Otrzymujemy gwarancję dopasowania ich do naszej mocy, a co jak co, polowanie na loot ma w Diablo fundamentalne znaczenie. W czwartej odsłonie pancerze i bronie są szczególnie istotne, bo to właśnie z nimi powiązany jest rozwój umiejętności specjalnych o potężne właściwości. Dzięki skalowaniu nie sieczemy więc tysięcy wrogów dla samego siekania, ale zawsze możemy liczyć na cenny łup.