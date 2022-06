Diablo Immortal na podium najgorzej ocenianych gier wszech czasów. Niezasłużenie!

Metacritic to coraz częściej platforma społecznego sprzeciwu niż miernik jakości produktu. Skoro każdy może wystawić ocenę grze - nawet osoby, które w nią nie zagrały, co nagminnie zdarza się przy Diablo Immortal - to taka ocena traci swój standardowy sens. Doskonale widać to analizując najniższe doły zestawienia ocen internautów na Metacritic. Czy Madden NFL 21, Grand Theft Auto: The Trilogy, FIFA 20 i Metal Gear Survive to naprawdę najgorsze gry w historii? Oczywiście nie. Review-bombing wypacza rzeczywistość i prowadzi do powstawania błędnego obrazu sytuacji.