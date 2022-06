Znajomi mogą się organizować w Diablo Immortal na przynajmniej trzy sposoby. Pierwszym jest automatyczny matchmatching, pozwalający na szybkie dołączenie do grupowej rozgrywki. Gracz ma możliwość określenia, do jakiej konkretnej aktywności poszukuje kompanów. Drugi sposób to Oddziały - maksymalnie ośmioosobowe grupy, zapewniające znajomym trwały bonus w ramach należenia do tej samej formacji. Trzecia forma organizacji to Klany, zrzeszające większą liczbę bohaterów w wielkie rankingowe struktury.