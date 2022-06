Diablo Immortal potrzebuje MASĘ miejsca, o ile chcemy cieszyć się pełną grą w najlepszej oprawie (łącznie kilkanaście GB). Nie będzie cienia przesady, jeśli napiszę, że Immortal to pierwsza aplikacja zmuszająca mnie do zrobienia porządku na iPhone 13 o pojemności 128 GB. Poza ponad 4 GB początkowych danych na pliki, gra potrzebuje później ponad 10 GB przestrzeni na pobranie, rozpakowanie oraz instalację dodatkowych modułów: nowych regionów do eksploracji, zasobów dźwiękowych, elementów wyposażenia, tekstur HD i tak dalej.