Z powyższego wynika, że Blizzard nauczony doświadczeniem z Diablo 3, nie wpuści wszystkich łowców potworów o tej samej godzinie, tylko uchyli bramy Sanktuarium nieco wcześniej - przynajmniej części z nas. Jeśli zaś nie możecie się doczekać Diablo Immortal, to ruszajcie do sklepów z aplikacjami App Store i Google Play i trzymajcie kciuki za to, by gra była już dostępna, a serwery wytrzymały.