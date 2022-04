Wiemy, kiedy ubijemy Diablo na telefonie, to już niebawem. Twórcy zaskakują osobną wersją PC

Wraz z zapowiedzią daty premiery, twórcy mobilnego Diablo poinformowali o jednoczesnej premierze stacjonarnej wersji, dedykowanej komputerowym graczom. To nieoczekiwany zwrot akcji. Jeśli Diablo Immortal miałoby pojawić się poza telefonami i tabletami, wielu wskazywało na konsole, zwłaszcza hybrydowego Nintendo Switcha, zdającego się idealnie pasować do przystępnego Immortala. Blizzard postawił jednak na społeczność PC, która będzie mogła zagrać w Diablo Immortal równocześnie z graczami mobilnymi, to jest od 2 czerwca 2022 roku.