Chociaż BlizzCon Online trwa w najlepsze, pracownicy Blizzarda znaleźli chwilę, aby porozmawiać z nami o Diablo Immortal - darmowej grze na smartfony, która pozytywnie zaskoczyła pierwszych recenzentów i testerów.

Diablo Immortal wzbudza masę kontrowersji. Gdy gra na smartfony została ogłoszona w 2018 r., wzbudziła wiele negatywnych emocji pośród fanów marki, czekających na nową zawartość do Diablo 3. Jednak z czasem współprodukowany przez Chińczyków tytuł zaczął się bronić: przede wszystkim oprawą wizualną, rozmachem i dopracowanym sterowaniem. Sam do Diablo Immortal byłem nastawiony niezwykle sceptycznie, ale wziąłem udział w technologicznej alfie i kompletnie zmieniłem nastawienie. To może być naprawdę dobra gra mobilna.

Diablo Immortal - rozmawiamy z Blizzardem na temat pierwszego Diablo na smartfony i tablety.

Skoro tytuł wzbudza tyle mieszanych emocji, nie mogłem przejść obojętnie wobec szansy na kontakt z jego twórcami. Producenci Diablo Immortal znaleźli sekundę, aby porozmawiać ze mną między kolejnymi panelami organizowanymi w ramach BlizzCon Online. Wszystko w trakcie globalnie transmitowanej imprezy, zorganizowanej dla milionów graczy.

Moimi rozmówcami byli Wyatt Cheng - Lead Game Designer Diablo Immortal oraz Kris Zierhut - Senior System Designer z Blizzard Entertainment:

Szymon Radzewicz, Spider’s Web: Testując alfę, pozytywnie zaskoczył mnie główny wątek fabularny: ilość postaci, dialogów i zwrotów akcji. Jak długo trwa kampania Diablo Immortal i kiedy zaczyna się endgame?

Wyatt Cheng, Lead Game Designer: Chcemy, aby nasza kampania była porównywalna do kampanii z Diablo 3. W zależności od gracza jej przejście może zajmować kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. Nie ma tutaj jednego uniwersalnego wyniku, wiele zależy od stylu gry i urozmaicania rozgrywki dodatkowymi wyzwaniami.

Techniczna alfa oferowała dwie z pięciu zon, jakie będą dostępne w finalnej wersji Diablo Immortal. Pozostały trzy obszary są zarezerwowane dla postaci od 45 do 60 poziomu doświadczenia. Każdy z nich zajmie graczom mniej więcej tyle samo czasu.

Ciekawi mnie, jaki macie pomysł na dodatkową zawartość do Diablo Immortal. Będziecie ją wydawać jako wielkie rozszerzenia - jak do Diablo 2 - czy może wybierzecie częstszą dystrybucję mniejszych aktualizacji?

Kris Zierhut, Senior System Designer: Musimy zacząć od tego, że na ten moment nie mamy nic konkretnego do ogłoszenia w obszarze dodatkowej zawartości do Diablo Immortal, wydawanej po premierze naszej gry.

Jednak co do zasady zdecydowanie bardziej zależy nam na częstszych aktualizacjach o mniejszym rozmiarze. Taki jest nasz plan na ten moment. Nie możemy jednak jeszcze pokazać, co będzie się w takich aktualizacjach pojawiać. Zapewniam jednak, iż posiadamy plan rozpisany na naprawdę długi czas. Planujemy tę nową zawartość dostarczać graczom jak najszybciej. Nie chcemy, aby czekali po pół roku na nowe przygody.

Jakie dane zdobyte podczas testu alfa Diablo Immortal was zaskoczyły? Czego się nie spodziewaliście?

Wyatt Cheng: To, co naprawdę mnie zaskoczyło, to to, do jakiego poziomu Paragon dotarli testowi gracze. Grałem naprawdę długo w Diablo Immortal. Podczas procesu deweloperskiego robimy wiele zróżnicowanych testów, również tych dotyczących prędkości w zdobywaniu poziomów oraz przekraczaniu kluczowych progów gry. W porównaniu z nami, gracze wzięli setny poziom Paragon absolutnym szturmem.

Kris Zierhut: Dokładnie, w Diablo 3 setny poziom Paragon to było naprawdę coś. Gruba sprawa. Gracze musieli lubić naszą grę, musieli się w nią naprawdę angażować, aby wejść na ten pułap. Widząc, jak ludzie w podobny sposób zaangażowali się w alfę Diablo Immortal, ilu ich było, byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony.

Jako producent, zawsze widzisz wiele problemów ze swoim dziełem. Spodziewasz się, że gracze dostrzegą je wszystkie i będą wyciągać je deweloperom do końca życia. Widząc, że jak pozytywna była odpowiedź na wczesną wersję Diablo Immortal, poczułem gigantyczną ulgę. Od tamtego momentu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wiedzieliśmy, iż jesteśmy na właściwych torach.

Chciałbym zapytać o cross-play i cross-progression. Mogę rozpocząć przygodę na Androidzie, a po kilku tygodniach kontynuować ją na iOS? Mogę grać na iPhonie ze znajomym na Androidzie?

Wyatt Cheng: Mogę zdecydowanie zapewnić, że Diablo Immortal będzie wspierał cross-play od momentu premiery. Podczas testów alfa ta funkcja nie jest dostępna, ale wynika to z technologii dystrybucji zamkniętych aplikacji testowych używanych przez Google i Apple. Gdy finalna, darmowa i ogólnie dostępna wersja gry zostanie opublikowana, nie będzie tego problemu.

Cross-progression również będzie wspierane. Niezależnie, czy gra będzie uruchamiana na Androidzie czy w ekosystemie Apple, gracz otrzyma możliwość zapisania swojego konta w chmurze. Może je również zsynchronizować z kontem Battle.net i wykorzystać Battle.net aby swobodnie przenosić cały dokonany postęp z Androida na iOS i odwrotnie.

Wymieńcie jeden - i tylko jeden - aspekt Diablo Immortal, z którego jesteście naprawdę dumni i zadowoleni.

Kris Zierhut: Bardzo trudne pytanie, jest wiele rzeczy które mi przychodzą do głowy. Najbardziej zadowolony jestem chyba z systemu Elder Rifts, które mogą być swobodnie modyfikowane za pomocą posiadanych artefaktów. Za każdym razem wchodząc do Szczeliny mamy do czynienia z losową zawartością, na którą jeszcze dodatkowo wpływa artefakt. Każda taka podróż to inne doświadczenie, dzięki czemu gameplay jest bardziej zróżnicowany. A nam zależy, aby Diablo zaskakiwało graczy i zawsze oferowało coś nowego. Uważam, że stworzyliśmy świetne rozwinięcie systemu znanego już przez graczy i nie mogę się doczekać, aby przeczytać reakcje na jego temat.

Wyatt Cheng: Jeśli muszę wskazać jeden aspekt, będzie to zróżnicowanie aktywności które oferujemy w Diablo Immortal. Kiedy popatrzysz na poprzednie gry z serii, zazwyczaj mamy w nich jedną fundamentalną aktywność na której skupiają się gracze. Np. Baal Runs w Diablo 2. W Diablo 3: Reaper of Souls mieliśmy Greater Rifts. To było super, gracze inwestowali w to setki godzin i jest to wspaniała sprawa. Jednak z Immortal chcemy znacznie poszerzyć ten katalog.

Masz ochotę na Rifty? Okej. Ale mamy też zlecenia, mamy podziemia, mamy znacznie więcej elementów. Gdyby Szczeliny w Diablo 3 porównać do dobrze wysmażonego steku, to Diablo Immortal jest całym bufetem. Masz wielkie menu pełne zróżnicowanych aktywności. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Jedna z kluczowych spraw dla Diablo Immortal to stworzenie wielu źródeł progresji dla gracza. Mamy wiele ścieżek: poziomy Paragon, klejnoty, legendarne przedmioty, modyfikacja przedmiotów, podnoszenie poziomu przedmiotów. W grze jest tak wiele systemów progresji, że zróżnicowanie rozgrywki jest w zasadzie najlepszym sposobem na szeroki rozwój postaci. Do tego legendarne przedmioty wypadają w każdym z modułów, więc każdy powinien być zadowolony i odpowiednio nagrodzony za swoje zaangażowanie.

Twórcy Diablo Immortal rozmawiali z przedstawicielami mediów o różnych aspektach rozgrywki.

Podczas kilku wywiadów twórcy podkreślili, że jednym z głównych źródeł przychodów z Diablo Immortal będzie tak zwany battle pass - popularne rozwiązanie w darmowych grach, powiązane z dodatkowymi nagrodami za postępy. Wyatt Cheng podkreślił, że Blizzard chce, aby osoby zostawiające prawdziwe pieniądze w Diablo Immortal nie czuły, iż idą na skróty. Zamiast tego mają mieć do czynienia z pewnego rodzaju bonusem, wypracowanym ponad to, co osiągną wraz z innymi graczami.

Jednocześnie twórcy zaznaczają, że wszystkie klasy postaci, wyzwania i zony zawsze będą darmowe. Również te, które mogą pojawić się w przyszłości. Blizzard zdradził przy okazji, że na ten moment nie planuje osobnej wersji Diablo Immortal dla konsoli Nintendo Switch, ale nigdy nie można mówić nigdy. Producenci zaznaczają jednocześnie, iż nie są w stanie podać jakiejkolwiek informacji dotyczącej daty premiery. Diablo Immortal wciąż czekają kolejne rundy zamkniętych testów alfa, a później szersze testy beta.