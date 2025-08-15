/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Zanieczyszczający płaci - rewolucyjny projekt ustawy od Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Mniejsze koszty dla gmin i obywateli oraz rzeczywista odpowiedzialność po stronie producentów – tak Ministerstwo Klimatu i Środowiska opisuje projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Adam Bednarek
smieci
REKLAMA

Jak tłumaczy resort ustawa zakłada rzeczywistą odpowiedzialność finansową producentów za odpady powstałe z ich opakowań, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". 

- Jest to ustawa bardzo potrzebna przede wszystkim społecznie, bo w tej chwili to głównie na mieszkańcach spoczywa obowiązek opłat za wywóz odpadów, natomiast zgodnie z legislacją UE, ale również z naszymi celami, to producenci również muszą ponosić odpowiedzialność za swoje produkty i opakowania - mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

REKLAMA

To producent będzie odpowiedzialny za każdy kilogram opakowania – w tym produktu w opakowaniu – które "udostępnia po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego lub rozpakowuje, nie będąc użytkownikiem końcowym".

Według szacunków resortu wpływy z ustawy opakowaniowej miałyby wynieść ponad 5 mld zł w 2028 r.

Proponuje się, aby wysokość opłaty opakowaniowej została zróżnicowana dla poszczególnych materiałów opakowaniowych lub ich grup, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ekomodulacji oraz stawek kwotowych określonych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie delegacji ustawowej. Stawki opłaty opakowaniowej będą ustalane przez ministra właściwego do spraw klimatu, w oparciu o kryteria przedstawione przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – czytamy w projekcie ustawy.

Resort zaznacza, że opłata opakowaniowa "nie wpłynie w zauważalny sposób na cenę produktu w sklepie". W pierwszym roku jej wysokość będzie sięgać maksymalnie pół grosza za opakowanie. Dla producentów dodatkową zachętą ma być fakt, że im mniej opakowań wprowadzi na rynek, tym opłata będzie mniejsza. Chodzi więc o to, aby ich rozmiary były mniejsze, a przy tym żeby wykorzystywać bardziej ekologiczne materiały.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje wprowadzenie dwuletniego okresu przejściowego. Pełne wdrożenie planowane jest na 2028 r.

- Celem wdrażanego systemu ROP [rozszerzonej odpowiedzialności producenta – dop. red.] jest zapewnienie sprawiedliwego pokrycia kosztów za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi. (…) Dlatego w dłuższej perspektywie system ROP przyczyni się do ustabilizowania, a nawet obniżenia realnych opłat za wywóz odpadów. Przy projektowaniu systemu ROP zależało nam, aby opłaty ROP ponoszone przez producentów były tak skalkulowane, by klienci nie odczuli realnie różnicy w codziennych zakupach, a jednocześnie, by producentom opłacało się podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów w środowisku. Właśnie dlatego wprowadzamy tę ustawę - w trosce o czyste środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt – deklaruje wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Okres przejściowy ma sprawić, że wszyscy zdążą przyzwyczaić się do nowych warunków. Gminy jednak już od 2026 r. zaczną otrzymywać pierwsze środki od producentów opakowań. W 2026 r. opłata będzie wynosiła 8 proc. stawki opłaty produktowej w zł za kg, rok później wzrośnie do 20 proc.

REKLAMA

Resort przekonuje, że nowy system to sprawiedliwy podział kosztów, więcej ekologicznych opakowań w sklepach (producent będzie miał motywację, aby wykorzystywać materiały łatwiejsze do recyklingu) i mniej kosztów dla mieszkańców i gmin.

- Nowy model ROP jest oparty w głównej mierze na założeniach modelu czeskiego (z pewnymi modyfikacjami). Jednocześnie wprowadzono rozwiązania skupiające się na uniknięciu błędów, które pojawiły się podczas funkcjonowania modelu węgierskiego (w którym to środki wpłacane przez producentów trafiały do budżetu państwa i nie były w całości wydatkowane na koszty związane z ROP) – opisuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

REKLAMA
Adam Bednarek
15.08.2025 15:30
Tagi: Recyklingśmieci
Najnowsze
15:00
Jakie zabezpieczenia OT na produkcji? "Od spawalni do robotów"
Aktualizacja: 2025-08-15T15:00:00+02:00
7:55
Lek zmieni krew w truciznę dla komarów. Znienawidzą ludzi
Aktualizacja: 2025-08-15T07:55:00+02:00
7:40
Nintendo Switch 2 - 10 najlepszych gier na 10 tygodni z konsolą
Aktualizacja: 2025-08-15T07:40:00+02:00
7:30
Ten statek kosmiczny ma nas zabrać do sąsiedniego układu słonecznego. Będzie leciał 400 lat
Aktualizacja: 2025-08-15T07:30:00+02:00
7:21
Wystarczyło słuchać graczy. No, kto by przypuszczał?
Aktualizacja: 2025-08-15T07:21:00+02:00
7:10
Coraz trudniej kupić papierowe bilety. Pasażerowie wściekli
Aktualizacja: 2025-08-15T07:10:00+02:00
7:00
Nadchodzą susze wiatrowe. I potężny problem dla świata
Aktualizacja: 2025-08-15T07:00:00+02:00
22:12
Tak potężny będzie nowy Samsung. iPhone 17 Air może się schować
Aktualizacja: 2025-08-14T22:12:07+02:00
21:52
Litwa uczy obywateli latania. Tak przygotowują się na trudne czasy
Aktualizacja: 2025-08-14T21:52:27+02:00
21:42
Nowego Galaxy założysz na głowę. Nie chodzi o słuchawki
Aktualizacja: 2025-08-14T21:42:37+02:00
21:35
Chcą kupić Chrome'a, ale plan jest inny. Dwie duże marki w grze
Aktualizacja: 2025-08-14T21:35:52+02:00
21:29
Polscy uczniowie dostaną laptopy. Rząd stworzy specjalne pracownie
Aktualizacja: 2025-08-14T21:29:23+02:00
19:51
Play ma nowy tani abonament. sprawdzam, czy to się opłaca
Aktualizacja: 2025-08-14T19:51:24+02:00
19:43
Arabski książę podłożył mu świnię. Stracił mieszkania i został z długami
Aktualizacja: 2025-08-14T19:43:09+02:00
18:39
Xbox wkracza na ARM. Można już testować gry na laptopach z Snapdragonem
Aktualizacja: 2025-08-14T18:39:29+02:00
17:51
Mamy nowego króla smartfonowej fotografii. Chińczycy odjechali konkurencji
Aktualizacja: 2025-08-14T17:51:37+02:00
17:47
Robot zjechał do jaskini jak alpinista. Szykują się na Marsa
Aktualizacja: 2025-08-14T17:47:05+02:00
16:16
Mają sposób na badanie mezosfery. Bez paliwa, tylko światło
Aktualizacja: 2025-08-14T16:16:34+02:00
15:43
Liczą na wiatraki. Mają pomóc wyjść z długów
Aktualizacja: 2025-08-14T15:43:26+02:00
15:25
Chcesz zagrać w nowego Battlefield 6? Sprawdź, co masz już na dysku
Aktualizacja: 2025-08-14T15:25:54+02:00
15:20
Poznaj swój nowy procesor do gier. ARM rzuca wyzwanie… Nvidii
Aktualizacja: 2025-08-14T15:20:23+02:00
13:47
Chcieli odciąć polskie miasto od wody. Służby w porę zareagowały
Aktualizacja: 2025-08-14T13:47:52+02:00
13:43
Nie żałuj pieniędzy na lodówkę. Haier 3D 60 serii 7 pokazał mi, jak oszczędzić na rachunkach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:43:15+02:00
13:16
Polska chce opodatkować big techy. Sprawdzamy, jak robią to w innych krajach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:16:11+02:00
12:53
Pad świeci nocą, a słuchawki są taniutkie. Test nowości Turtle Beach dla fanów Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-14T12:53:37+02:00
12:30
Dwóch kibiców Lechii kontra big techy. Czy Polska w końcu wystawi rachunek?
Aktualizacja: 2025-08-14T12:30:55+02:00
12:22
UOKiK zgrillował grille. Lepiej uważać w długi weekend z kiełbaskami
Aktualizacja: 2025-08-14T12:22:10+02:00
11:36
Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora
Aktualizacja: 2025-08-14T11:36:00+02:00
11:03
Odpady zamieniają w energię. Objętość użytych śmieci robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-14T11:03:52+02:00
10:18
Gdy sztuczna inteligencja spotyka przystępną cenę. T Phone 3 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:18:27+02:00
10:00
Idealny do czytania, zintegrowany z przyszłością. T Tablet 2 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:00:00+02:00
9:47
Polski fizyk mówi, że GPT rozwiązał zadanie, na którym polegli jego studenci
Aktualizacja: 2025-08-14T09:47:47+02:00
9:19
Miał postawić poidła dla koni, a wybudował domki. Jest finał absurdu spod Tatr
Aktualizacja: 2025-08-14T09:19:00+02:00
8:56
Gemini dostaje nowy tryb, którego brakuje w ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-14T08:56:04+02:00
8:25
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem
Aktualizacja: 2025-08-14T08:25:38+02:00
6:25
Psychiatrzy ostrzegają przed kontaktem z botami. Mogą bardzo szkodzić
Aktualizacja: 2025-08-14T06:25:00+02:00
6:21
Zrobili Facebooka dla botów. Były gorsze niż ludzie
Aktualizacja: 2025-08-14T06:21:00+02:00
6:16
Polskie miasto sprawdzi, jak wydajesz pieniądze na wakacjach. I wyciągnie z tego wnioski
Aktualizacja: 2025-08-14T06:16:00+02:00
6:11
Zapytali w miastach, ile kosztują autobusy wodorowe. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-14T06:11:00+02:00
6:00
Odpalasz Windowsa, a tam Safari. Microsoft cię zaskoczy
Aktualizacja: 2025-08-14T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA