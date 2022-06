Wyatt Cheng: Wydaje mi się, że kiedy ludzie zagrają w Diablo Immortal po raz pierwszy, wielu z nich zmieni swoje podejście do gier mobilnych i tego, co te mogą zaoferować. Naszą ambicją zawsze było wynieść rozgrywkę mobilną na nowy poziom. Znacznie wyższy niż to, co wielokrotnie widzieliśmy na urządzeniach mobilnych, wracając do wspomnianego przez ciebie łączenia kolorowych kamyczków. Nasze urządzenia mobilne są naprawdę potężne. Porównując je do konsol sprzed dekady, to prawdziwe superkomputery. Nie widzę więc powodów, dla których nie mielibyśmy wykorzystać tej mocy najlepiej jak tylko potrafimy.