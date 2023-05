Recenzja Diablo 4. Wróciła magia 2000 roku, ale otwarty świat nie powala

Osobiście nie mam nic przeciwko jaskrawszemu, uproszczonemu wizualnie Diablo 3, ale doskonale rozumiem tych fanów serii, którzy nie mogli patrzeć na tamtą odsłonę. Blizzard na poważnie wyciągnął wnioski z powszechnej krytyki i czuć to w każdym z pięciu aktów Diablo 4. Nową odsłonę w dostępie przedpremierowym ogrywałem zaraz po przejściu Diablo 2 Ressurrected i zupełnie szczerze: to jest ten sam świat. To samo uniwersum. Ten sam klimat.