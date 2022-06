Większość gier wygląda gorzej niż w zapowiedziach. Z Final Fantasy XVI jest odwrotnie

Na świecie czołowym mydlarzem oczu przez wiele lat był Ubisoft. Pierwsze zwiastuny gier The Division oraz Watch Dogs od tego wydawcy zakrawały o fotorealizm. Wielu graczy nie chciało wierzyć, że produkcje ery PS4/XONE mogą wyglądać tak dobrze i, cóż, mieli rację. Chociaż pierwszy The Division to bardzo klimatyczna i okazała wizualnie produkcja, jej oprawa miała się nijak do tego, czym karmił nas sztab reklamowy Ubisoftu. Na szczęście w branży gier istnieją również przypadki, gdy proces jest odwrotny, a finalny produkt wygląda lepiej niż w zapowiedziach.