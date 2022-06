State of Play: wszystkie zwiastuny nowych gier na PS4, PS5 i PSVR w jednym miejscu

To Resident Evil, ale w kosmosie? To Dead Space?! Nie, to Callisto Protocol, nadchodząca gra od twórców cyklu Dead Space ze Striking Distance Studios i tym samym jego duchowy następca. Zapowiedziany na 2022 r. tytuł powstaje równolegle do remake'u swojego protoplasty, nad którym pracują teraz programiści z EA. Charakterystyczny klimat horroru w kosmosie jest przy tym nie do przeoczenia.