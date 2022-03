Odświeżone PS Plus kontra Xbox Game Pass - porównanie abonamentów z grami na konsole

Odświeżona subskrypcja Sony będzie oferowana w trzech wariantach. Pierwszy z nich, czyli PlayStation Plus Essential, to dzisiejszy PS Plus z nową nazwą. Konsumenci mogą liczyć na to samo, co do tej pory: opcję grania po sieci, save'y w chmurze, gry do pobrania bez opłat co miesiąc oraz zniżki. Podstawową subskrypcją od Microsoftu jest z kolei Xbox Live Gold, który zapewnia podobne benefity co w przypadku konkurencji.