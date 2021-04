Polska jedynym krajem z PlayStation Plus Video Pass. Filmy i seriale Sony w ramach abonamentu PS Plus

Jak dowiedzieliśmy się w Sony Interactive Entertainment, lada moment zostanie uruchomiony nowy benefit, jaki otrzymają abonenci usługi PS Plus na konsolach PlayStation. PlayStation Plus Video Pass to usługa próbna, a Polska jest pierwszym krajem na świecie w którym jest ona testowana.

PlayStation Plus Video Pass to zupełnie nowy benefit dla abonentów programu PS Plus na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment wybrało Polskę jako jedyny kraj, w którym zostaną przeprowadzone testy tej usługi. Poznaliśmy już szczegóły dotyczące tego programu.

PS Plus zostaje poszerzone w Polsce o PlayStation Plus Video Pass - usługę strumieniowania filmów i seriali.

PlayStation Plus Video Pass to zupełnie nowa aplikacja, którą posiadacze PlayStation 4 oraz PlayStation 5 z Polski będą mogli jeszcze dzisiaj pobrać na swoje domowe konsole. Za pomocą tego programu gracze zyskają dostęp do filmów oraz seriali wytwórni Sony Pictures Entertainment. Na samym początku będziemy mogli obejrzeć piętnaście filmów pełnometrażowych oraz sześć seriali.

Sony zaznacza, że katalog tytułów w PlayStation Plus Video Pass będzie regularnie odświeżany. Nowe filmy i seriale mają się pojawiać co kwartał. Start platformy Video Pass to dla Sony Pictures okazja do przeprowadzenia krajowej premiery sitcomu SuperMansion, który nie jest dostępny w żadnym innym serwisie VoD. W aplikacji znajdziemy również takie filmy jak Venom, Zombieland 2 czy Blade Runner 2049. Pełna lista tytułów w PlayStation Plus Video Pass prezentuje się następująco:

Filmy:

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Seriale:

Future Man (sezony 1-3)

SuperMansion (sezony 1-3)

Community (sezony 1-6)

Deadly Class (sezony 1)

S.W.A.T. (sezony 1-2)

Lost Girl (sezony 1-5)

PlayStation Plus Video Pass - jakość obrazu oraz wpływ na cenę abonamentu PS Plus.

Rekomendowana przez Sony minimalna prędkość połączenia internetowego podczas strumieniowania wideo to 1,5 Mb/s. Aplikacja PlayStation Plus Video Pass dopasuje jakość obrazu do szybkości naszej sieci. Dostępne standardy to HD 1080p, HD 720p, SD 480p oraz SD 240p. Aby cieszyć się obrazem wysokiej jakości, zalecana prędkość połączenia to 5 Mb/s lub więcej.

Z okazji startu usługi próbnej PlayStation Plus Video Pass w Polsce, mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z Nickiem Maguire, pracującym na stanowisku Vice President, Global Services w Sony Interactive Entertainment. Z naszych informacji wynika, iż wdrożenie filmów i seriali Sony Pictures do abonamentu PS Plus w żaden sposób nie wpłynie na cenę tej usługi, tak jak nie wpływały na nią poprzednie benefity dodawane w przeszłości. Maguire’a zapytaliśmy także o to, dlaczego Sony wybrało akurat Polskę jako jedyny kraj, w którym uruchomiona została usługa Video Pass.

Aplikacja PlayStation Plus Video Pass pojawi się na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 jeszcze dzisiaj, 22 kwietnia 2021 r. Będą mogli z niej korzystać wszyscy gracze z aktywnym abonamentem PS Plus oraz kontami PSN zarejestrowanymi w Polsce.