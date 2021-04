30 interakcji

Nick Maguire - Vice President, Global Services, Sony Interactive Entertainment - udzielił nam wywiadu z okazji bezprecedensowego startu nowej usługi oferowanej w ramach programu PS Plus. PlayStation Plus Video Pass to nowy benefit dla graczy na konsolach PlayStation, który w formie usługi próbnej debiutuje wyłącznie w Polsce.

Dlaczego Sony Interactive Entertainment wybrało akurat Polskę? Jak będzie działać PlayStation Plus Video Pass? Czy pakiet filmów oraz seriali wpłynie na cenę abonamentu PS Plus? To tylko część z pytań, na które odpowiada nam Nick Maguire:

Szymon Radzewicz, Spider’s Web: Czym właściwie jest PlayStation Plus Video Pass? Kto może z tego korzystać?

Nick Maguire, Vice President, Global Services, SIE: Razem z Sony Pictures Entertainment uruchamiany 12-miesięczny testowy benefit dla usługi PS Plus dostępny w Polsce, nazywany PlayStation Plus Video Pass. To aplikacja do streamingu, którą posiadacze PS Plusa mogą pobrać na konsole PS4 oraz PS5 z poziomu PS Store, zyskując dostęp do wysokiej jakości produkcji wideo, wszystko to jako część dotychczasowego programu PS Plus.

Nick Maguire, Vice President, Global Services, Sony Interactive Entertainment

Na start PlayStation Plus Video Pass w Polsce oferuje piętnaście filmów oraz sześć seriali. W tym wielkie hity kinowe jak Bloodshot, Blade Runner 2049 czy doskonale znany Venom, który zgodnie z moimi danymi dorobił się w Polsce licznej publiki. Z kolei komediowy serial SuperMansion będzie miał na PlayStation Plus Video Pass swoją oficjalną polską premierę. Osobiście najpierw sięgnę po film Baby Driver.

Filmy:

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Seriale:

Future Man (sezony 1-3)

SuperMansion (sezony 1-3)

Community (sezony 1-6)

Deadly Class (sezony 1)

S.W.A.T. (sezony 1-2)

Lost Girl (sezony 1-5)

Ściśle współpracujemy z Sony Pictures Entertainment, aby kolekcja wideo w PS Plus stała na odpowiednim poziomie i była odpowiednio atrakcyjna. Dlatego będziemy odświeżać ofertę PlayStation Plus Video Pass co kwartał. Polscy gracze z PS Plusem zobaczą nowe tytuły co trzy kolejne miesiące. Liczymy, że nasze produkcje przypadną wam do gustu.

Dlaczego wybraliście akurat Polskę? Jakie muszą zostać spełnione kryteria, aby uznać test usługi w naszym kraju za udany?

Jestem bardzo podekscytowany tym, że wprowadzamy tę testową usługę właśnie w Polsce. Doskonale wiemy, że mamy w Polsce liczną bazę graczy, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i aktywnością w sieci oraz mediach społecznościowych. Do tego bardzo lubią korzystać z platform VoD. Dla nas to idealna kombinacja, idealny rynek, aby wprowadzić testową usługę w ramach programu PS Plus i przekonać się, co sądzą o niej nasi kluczowi użytkownicy.

Oczywiście nie mogę podzielić się dokładnymi danymi, na podstawie których wybraliśmy właśnie Polskę. Mogę za to podkreślić, że Polska spełnia wszystkie ważne dla nas kryteria, wasz kraj jest mieszanką bardzo ważnych czynników z tej perspektywy. Do tego dochodzi wcześniej wspomniana pasja samych graczy, którzy mogą testować PlayStation Plus Video Pass przez 12 kolejnych miesięcy jako pierwsi na całym świecie.

Chcemy zobaczyć, jak gracze będą korzystać z takiej usługi. Jakie oglądają tytuły, na czym im zależy, jak często po nie sięgają. Na tym etapie nie potrafię jednak powiedzieć, czy powstanie i jak będzie wyglądał proces testowy dla innych rynków, a także jaka przyszłość czeka PlayStation Plus Video Pass po okresie testowym. Aktualnie skupiamy się wyłącznie na polskim rynku, na polskich graczach i tym, jaka będzie ich reakcja na dodatkowy benefit w ramach programu PS Plus.

Jak wygląda proces instalacji i korzystanie z PlayStation Plus Video Pass z perspektywy gracza?

Procedura na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 jest bardzo podobna, wystarczy kilka prostych kroków. Na PS4 wchodzimy do sekcji Movies and TV, gdzie od 22 kwietnia 2021 r. gracze zobaczą nasz nowy program PlayStation Plus Video Pass. Na PlayStation 5 gracze znajdą aplikację w zakładce Media, pobierając ją dokładnie tak samo, jak inne programy VoD. Nie trzeba korzystać z żadnej dodatkowej witryny czy procesu rejestracyjnego.

Aplikacja wymaga do działania wyłącznie konta użytkownika, tego samego profilu oraz oczywiście abonamentu PS Plus. Chcieliśmy, aby doświadczenie było tak instynktowne i naturalne, jak to tylko możliwe.

Video Pass to usługa dla fanów filmów i seriali. Sony zamierza rozwijać konsole z uwzględnieniem potrzeb takich konsumentów, np. wdrażając pełne wsparcie Dolby Atmos oraz Dolby Vision?

W Sony cały czas rozmawiamy nad tym, jak ulepszać doświadczenie na konsolach PlayStation, a także o tym, jak zwiększać atrakcyjność oferowanych przez nas usług. W przypadku nowego benefitu PlayStation Plus Video Pass dla polskich graczy mówimy o części planu składającego się na abonament PS Plus. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć niczego nowego o szerszym podejściu Sony do wideo jako całości.

Czy Video Pass wpłynie w jakikolwiek sposób na cenę abonamentu PS Plus?

Nie mam żadnych nowych informacji związanych z cenami oraz zmianami cen naszych usług. Podkreślam za to, że PlayStation Plus Video Pass to część dotychczasowego, istniejącego już abonamentu PS Plus. Rozszerzenie programu PS Plus dla polskich graczy o nowy rodzaj benefitu nie wiąże się zatem z żadnymi zmianami cen.

Aplikacja PlayStation Plus Video Pass pojawi się na konsolach PlayStation jeszcze dzisiaj.

Program pojawi się w PS Store 22 kwietnia 2021 r. Będą go mogli pobrać wszyscy posiadacze konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Aby zyskać dostęp do treści VoD od Sony Pictures, należy posiadać aktywną subskrypcję programu abonamentowego PS Plus, a także konto gracza zarejestrowane w polskim regionie. Szerzej o możliwościach nowej aplikacji, jakości strumieniowanego obrazu oraz katalogu dostępnych filmów i programów napiszemy na Spider's Web już o 15:00.