Gdzie oglądać filmy i seriale online? Najlepsze alternatywy dla Netfliksa

Netflix to nie wszystko, choć logotyp serwisu pojawia się nawet na pilotach do smart TV. Alternatyw jest wiele - oto spis serwisów VOD, które warto przetestować.

W tym tekście poznasz alternatywy dla Netfliksa oraz ich cennik:

HBO GO to oczywista alternatywa dla Netfliksa

HBO GO to chyba najbardziej znany konkurent Netfliksa.

HBO GO to internetowy serwis telewizji na żądanie należący do HBO Central Europe. Dostęp do niego już dawno wykupili wszyscy miłośnicy „Gry o tron”, jednak HBO GO ma do zaoferowania znacznie więcej. Począwszy od fascynującej i skandalicznej „Euphorii” po przerażający i katastroficzny „Czarnobyl”, biblioteka HBO pełna jest wartych obejrzenia produkcji oryginalnych serwisu. Znajdziecie też tam takie klasyki jak „Seks w Wielkim Mieście” czy wszystkie części „Harrego Pottera”, nad których brakiem bardzo ubolewają użytkownicy Netfliksa.

Abonament za HBO uległ z zeszłym roku podwyżce i obecnie wynosi 24,90 zł, jednak płacąc za ten serwis możemy także oglądać kanały HBO, HBO 2 i HBO 3 w czasie rzeczywistym.

Amazon Prime Video zamiast Netfliksa

Amazon Prime Video jest jednym z największych platform z filmami i serialami online.

Niewątpliwie interesującą opcją jest Amazon Prime Video - kolejny amerykański gigant. Oferuje produkcje m.in. oryginalne serwisu (takie jak „The Grand Tour”, a więc kontynuację kultowej serii „Top Gear”), szeroko komentowany i polecany serial (dla dorosłych!) „The Boys”, czy całą serię koncertów i stand-upów.

Abonament w Amazon Prime Video po miesięcznym okresie próbnym wyniesie nas 25,99 zł, a więc nieznacznie więcej niż w przypadku HBO GO. Przewagą tej platformy jest jednak to, że - tak jak w przypadku Netflixa - produkcje, które chcemy zobaczyć, możemy ściągnąć na telefon i obejrzeć w trybie offline, czego póki co nie oferuje jeszcze HBO GO.

Apple TV+ to oryginalne filmy i seriale od tech giganta

Apple TV+ to sporo autorskich seriali oraz filmów. Warto sprawdzić.

Alternatywą może być dla nas Apple TV+. Ta opcja jednocześnie jest i nie jest skierowana tylko do użytkowników sprzętu marki Apple. Jeśli posiadamy jakikolwiek Smart TV, to bez problemu możemy oglądać produkcje Apple Original na aplikacji AppleTV w telewizorze. Jeśli chcemy oglądać je na telefonie czy tablecie, potrzebujemy już sprzętu marki Apple, a więc iPhone’a czy iPada.

Apple TV+ działa więc bezpośrednio na wszystkich urządzeniach Apple oraz na PC, PlayStation, Xboksie czy SmartTV pod warunkiem, że posiadają aplikację AppleTV. Skomplikowane, ale warte zachodu, chociażby dla takich produkcji jak genialny „The Morning Show” z Jennifer Aniston i Stevem Carellem w roli głównej.

Abonament w Apple TV+ za miesiąc wynosi 24,99 zł, jednak jeśli kupimy sprzęt marki Apple, dostajemy dostęp do produkcji Apple Original na rok za darmo.

Disney Plus testuje cierpliwość polskich fanów streamingu

Platforma VOD Disney Plus nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Polacy korzystają z niej w nieoficjalny sposób.

Kolejnym rozwiązaniem jest Disney Plus - usługa teoretycznie niedostępna w Polsce. Do cieszenia się wszystkimi produkcjami Disneya, Pixar i Marvela wystarczy nam zmiana adresu za pomocą sieci VPN.

Jak oglądać Disney Plus? Bardzo prosto - pobrać jedną z aplikacji VPN takich jak NordVPN, Surfshark czy CyberGhost, połączyć się z serwerem z jednego z 15 państw, w których Disney Plus jest dostępne i gotowe. Usługa kosztuje w USA niecałe 7 dolarów, więc około 30 zł miesięcznie.

YouTube Premium. Tu też są filmy

YouTube Premium działa w Polsce. Opłacając abonament wyłączysz reklamy i odblokujesz oglądanie offline.

Następna propozycja jest dość nieoczywista, ale może właśnie dlatego ciekawa. YouTube już jakiś czas temu przestał być platformą tylko do oglądania teledysków czy śmiesznych filmików.

Usługa YouTube Originals oferuje szereg produkcji oryginalnych platformy, którymi często są filmy i seriale dokumentalne. Wszystkie dostępne są za darmo. Haczyk? Reklamy. Aby się ich pozbyć, należy wykupić dostęp do YouTube Premium kosztuje 23,99 zł miesięcznie. Dodatkowo możemy oglądać filmy w trybie offline plus używać aplikacji na telefonie w tle.

Player i Ipla. Masa polskich treści

Platforma Player daje dostęp do filmów i seriali online. W ofercie są autorskie produkcje.

Na zainteresowanych polskimi produkcjami czekają także Player oraz Ipla. Pierwszy w swojej ofercie ma głównie programy należące do Grupy TVN Discovery oraz kilku zewnętrznych partnerów. Korzystając z Playera, możemy oglądać za jedyne 15 zł miesięcznie produkcje własne Player Original oraz wszystko to, czego po prostu nie zdążyliśmy obejrzeć w telewizji o konkretnej godzinie. Player.pl to także dostęp do kanałów telewizyjnych w czasie rzeczywistym.

Platforma iPla daje dostęp do filmów i seriali online.

Ipla to serwis należący do Cyfrowego Polsatu. Podobnie jak w przypadku Playera, z usługi można korzystać na telewizorze, komputerze czy telefonie za pomocą dedykowanej aplikacji. Chcąc korzystać z Ipla.tv, musimy wybrać jeden z wielu dostępnych pakietów w zależności, czy zależy nam na ofercie z kanałami sportowymi, dla dzieci czy rozrywkowymi. Ceny wahają się od 15 zł za pakiet sportowy do 50 zł miesięcznie za dostęp do 106 kanałów telewizji na żywo.