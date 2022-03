Nowe PlayStation Plus to ponad 400 gier, także w Polsce. Mocna odpowiedź Sony na Game Passa

Nowością jest abonament PlayStation Plus Extra. Ten oferuje dokładnie te same elementy co doskonale znany graczom Essential, ale dodaje do tego katalog 400 natywnych gier z PS4 oraz PS5, możliwych do pobrania, zainstalowania i uruchomienia bezpośrednio na konsoli. Bez żadnej chmury, bez streamingu i bez PS Now. To rewelacyjna wiadomość zwłaszcza dla graczy w Polsce, gdzie usługa PS Now wciąż nie jest powszechnie dostępna.