Game Pass od PlayStation już w przyszłym tygodniu. Co szykuje Sony?

Myślę, że nie przesadzę, jeśli napiszę wprost, że Game Pass to jedna z najlepszych ofert w świecie gamingu. Jest to abonament, który w najwyższej wersji Ultimate kosztuje 55 zł miesięcznie, a w zamian daje dostęp do niezliczonej bazy gier, w które możemy grać na konsolach Xbox lub na pecetach. Lista gier jest naprawdę nieprzebrana, a co więcej, dzięki inwestycjom Microsoftu co miesiąc są dodawane nowe tytuły. Niektóre z nich dołączają do Game Passa już w dniu swojej premiery. Game Pass obejmuje też granie w chmurze i kilka mniejszych dodatków.