Paradoksalnie jednak nie sama mechanika jest atutem gry - nie można jej wiele zarzucić, ale i nie wyróżnia się z tłumu. To co przyciąga, urzeka i nie pozwala odłożyć gamepada, to sama przygoda. Scenariusz i narracja w Marvel: Strażnicy galaktyki stoją tu na poziomie, jaki jest spotykany niezwykle rzadko. Historia jest ciekawa, pełna zwrotów akcji, a przede wszystkim nietypowa i okraszona doskonałym poczuciem humoru. Wspominałem, że za Marvelem nie przepadam, ale disneyowska adaptacja komiksów nawet mi się podobała. Gra nie nawiązuje do filmów, czerpiąc bezpośrednio z materiału źródłowego. I choć filmy uważam za udane, tak elektroniczna wersja Strażników galaktyki jest pod każdym względem lepsza. I to o kilka długości.