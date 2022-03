Microsoft Flight Simulator trafi do chmury. Zagrasz nawet na smartfonie

Nadal niewiele osób wie, jak działa chmura Xbox Cloud, więc warto wyjaśnić tę kwestię. Jest to usługa streamingu gier, bardzo podobna do Google Stadia czy GeForce Now. Gra jest fizycznie uruchomiona na serwerach Microsoftu, a do nas trafia przez internet obraz renderowany na żywo. Sterowanie niestety jest obarczone mniejszym lub większym opóźnieniem, jako że sygnał musi dotrzeć do serwera i wrócić do nas, ale Microsoft Flight Simulator jest grą, w której drobne opóźnienia nie powinny przeszkadzać w żadnym stopniu.