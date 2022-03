Boli mnie, że nawet świetnie zapowiadające się projekty (patrz: Wiedźmin), gdy wydaje je Netflix, potrafią wyjść średniaki, a to samo zaczyna się dziać z grami od firm trzecich, które trafiają na premierę do biblioteki Microsoftu. Jeszcze rok temu, gdy słyszałem, że ta czy inna produkcja będzie na start w Game Passie, uśmiechałem się. A dziś? Od razu w głowie pojawia mi się myśl: "co z nią jest nie tak, że deweloperzy poszli na ten układ"? Jeśli uznany deweloper wydaje grę w tradycyjny sposób, to może forsować swą wizję artystyczną. Sam po wydaniu ok. 300 zł na Red Dead Redemption 2 zmusiłem się, by przebrnąć przez samouczek, żeby nie zostać z uczuciem utopienia kasy (a teraz polecam ją, komu tylko mogę). Po odpaleniu tej gry w Game Passie dałbym sobie pewnie spokój i zaczął grać w coś innego. Programiści w tym klasycznym modelu muszą się też bardzo starać, żeby ich gry pogrzebały kiepskie oceny.