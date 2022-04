Chcieliście gier na konsole za darmo? No to będą. Z reklamami

Platforma do prezentowania reklam w grach jest podobno już rozwijana, a efekty tych prac Sony, które mają przypominać billboardy na stadionach sportowych z prawdziwego świata, możemy zobaczyć jeszcze w tym roku. Otwartym pozostaje tylko pytanie, jak zareagują na to wszystko sami gracze, ale jeśli faktycznie będą one wyłącznie w grach udostępnianych za darmo, to nie powinno być problemu.