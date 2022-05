Oprócz tego pojawią się abonamenty PlayStation Plus Extra z biblioteką gier do pobierania na konsole PS4 i PS5 oraz PlayStation Plus Premium, który doda do tego streaming nowszych i starszych produkcji na bazie PlayStation Now. Niewiadomą do tej pory pozostawały jednak gry, w jakie zagramy bez dodatkowych opłat. To się jednak właśnie zmieniło.