Cennik nowego PS Plus w Polsce. Ile zapłacimy za dostęp do 400 gier na konsoli PlayStation?

Środkowy poziom PS Plus Extra wydaje się rewelacyjną ofertą dla wszystkich tych, którzy są świeżo po zakupie konsoli PlayStation. Niezależnie czy nabyłem PS4 lub PS5, płacę niecałe 60 złotych i mogę zagrać w niemal każdy flagowy hit Sony dostępny na mojej platformie, od God of Wara, przez The Last of Us, kończąc na Spider-Manie. Bardzo mi się to podoba. PS Plus Extra wyrasta na świetne rozwiązanie na początek przygody z konsolą Sony.