Jim Ryan zaznacza, że bazę gier dla PS Plus Extra buduje masa wydawców, w tym wszyscy najwięksi w branży. W ten sposób prezes SIE może sugerować obecność na liście takich podmiotów jak Electronic Arts (FIFA, Battlefield, Need for Speed, The Sims), Take Two (Bioshock, Red Dead Redemption, Borderlands, GTA), Ubisoft (Assassin's Creed, Rainbow Six, The Division), Capcom (Resident Evil, Monster Hunter, Devil may Cry) czy Square Enix (Final Fantasy, Dragon Quest).