PlayStation Plus się zmienia, w dodatku radykalnie. Sony podzieliło abonament dla graczy na trzy poziomy: Essential, Extra oraz Deluxe. Dwa ostatnie pakiety rozszerzają możliwości posiadaczy PlayStation o katalog kilkuset (!) gier, z czego ponad 400 to natywne produkcje z PS4 i PS5, możliwe do pobrania, zainstalowania i uruchamiania bezpośrednio na konsoli. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla graczy w Polsce, gdzie dodatkowa oferta strumieniowania gier z wykorzystaniem infrastruktury PS Now nie jest dostępna.