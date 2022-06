Rosjanie domagają się od PlayStation 280 milionów rubli. Chcą zadośćuczynienia za gry

Kilkanaście tygodni temu Sony odcięło rosyjskie konta SIE od dostępu do PS Store - platformy cyfrowej dystrybucji, która jest jedynym sklepem na PS4 i PS5 umożliwiającym kupowanie cyfrowych kopii gier. Odcięci od PS Store, Rosjanie z konsolami PS4 oraz PS5 w domach nie mogą kupować nowych cyfrowych gier. To istotny problem, bo pudełkowa dystrybucja oprogramowania również została ograniczona. Część wydawców, jak Sony czy Microsoft, nie wysyła nowych gier do rosyjskich sklepów.