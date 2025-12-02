Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem

Ładowanie...

Tym razem mieszkańcy konurbacji górnośląskiej wyrazili obawy dotyczące postawienia nowej stacji bazowej operatora sieci Play. Ta ma zostać ustawiona tuż przy parkingu sklepu marki Netto w dzielnicy Żerniki. Urząd Miasta w Gliwicach nie podziela pomysłu mieszkańców i stara się przekonać ich do swojego stanowiska.

30-metrowy maszt powstaje w Gliwicach. Mieszkańcy obawiają się promieniowania

Jak wynika z doniesień lokalnego serwisu gliwiceonline.pl, stacja ma powstawać przy ul. Kurpiowskiej, na terenie należącym do Netto. Plany projektu zakładają stworzenie nadajnika na stalowej wieży rurowej o wysokości 29,99 m oraz średnicy 60 cm. Sama głowica antenowa ma mieć średnicę 90 cm.

Wokół stacji bazowej znajdzie się też ogrodzenie sięgające 2,41 m, a wokół stalowej rury ma zostać postawiona pozostała infrastruktura obejmująca sprzęt sterujący i zasilający. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie już w kwietniu 2025 r., decyzja natomiast została wydana we wrześniu. Dokumentacja związana z projektem zawiera analizę rozkładu pól elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych wartości pola elektromagnetycznego jednak można zmierzyć jedynie na wysokości 28 m - maksymalnie w promieniu 1,5 m od nadajnika. To oznacza, że mówimy o miejscu niedostępnym dla człowieka.

Miasto uspokaja. Wszystko jest bezpiecznie i w normie

Urzędnicy z Gliwic wytłumaczyli również, że decyzja lokalizacji ma związek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jego celem jest poprawa jakości usług mobilnych i ułatwić dostęp do szerokopasmowego internetu bazującego na sieci 5G. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych skupia się na rozwoju infrastruktury, która ma być elementem bezpieczeństwa i dostępu do informacji.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych reguluje m.in. formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi. Wiąże się z priorytetem państwa, jakim jest jak najszerszy dostęp do usług szerokopasmowych, co ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców, dostęp do aktualnych komunikatów czy aplikacji – Urząd Miasta w Gliwicach.

Władze miasta dodatkowo podkreślają, jak działa polski system ochrony nad polem elektromagnetycznym. Ten ma był wyjątkowo restrykcyjny. Przed każdym uruchomieniem stacji bazowej wymagane jest opomiarowanie nadajnika. Właściwie są to ogólnodostępne dane, które można sprawdzić na stronie internetowej SI2PEM oferującej mapę wyników pomiarowych.

Za pomiary odpowiadają akredytowane laboratoria, a system powstał, aby złagodzić obawy dot. pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe. Istotnym argumentem w stronę mieszkańców Gliwic protestujących budowie nowego nadajnika są dane Instytutu Łączności. Z tych wynika, że średnia wartość natężenia pola elektromagnetycznego w kraju wynosi 2 lub 3 V/m. To znacznie niższa wartość w porównaniu z dopuszczalnym 61 V/m.

Albert Żurek 02.12.2025 17:54

