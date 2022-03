Rosjanie nie zagrają w świetne Gran Turismo 7. To pierwsza gra PlayStation, która omija Rosję

W momencie pisania tej wiadomości nie udało mi się ustalić, czy Gran Turismo 7 jest dostępne w Rosji w dystrybucji pudełkowej. Wiemy za to, że Sony to kolejny z wydawców gier, który decyduje się ograniczyć działania w Federacji Rosyjskiej. Wcześniej decyzję o pełnym zawieszeniu sprzedaży podjął m.in. CD Projekt oraz Bloober Team - polskie spółki odpowiedzialne za takie hity jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, Layers of Fear czy The Medium.