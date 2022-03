Mam wrażenie, że pojazdy są wrażliwsze na krzywiznę terenu oraz tunele aerodynamiczne niż kiedykolwiek wcześniej. Szukając zmian w modelu jazdy nieco na siłę, wskazałbym również na sposób hamowania. Jednak co do zasady, to po prostu GT Sport na sterydach. Jeśli podobał ci się sposób prowadzenia samochodów w poprzedniej grze, będziesz zadowolony. Jeśli chciałeś fundamentalnej zmiany, raczej nie. Oczekiwanie wywrócenia systemu jazdy w Gran Turismo do góry nogami to jednak nieco dziwne życzenie. Polyphony stworzyło model najbliższy realnym osiągom kierowców na prawdziwych torach. Trudno, by twórcy symulatora zrezygnowali z takiego dorobku.