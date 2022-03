PlayStation zwija się z Rosji, gracze nie kupią tam gier i konsol. Sony zajmuje twarde stanowisko

Dwóch z trzech czołowych producentów konsol na świecie przystąpiło do bojkotu Federacji Rosyjskiej. Twardego stanowiska nie zabrało już tylko Nintendo. Japończycy z Wielkiego N są znani ze swojej neutralnej postawy, starając się być tak daleko od wielkiej polityki, jak to tylko możliwe. Nintendo nigdy nie odniosło się bezpośrednio do konfliktu na Ukrainie. Zamiast tego przełożyło premierę swojej "wojennej" gry, unikając potencjalnego kryzysu wizerunkowego.