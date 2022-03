Bardzo udany symulator Gran Turismo 7 to pierwsza gra PlayStation Studios, która omija Federację Rosyjską. W ten sposób Sony wstępuje do szeregu wielkich wydawców - m.in. Ubisoftu, Microsoftu, Epic Games czy Activision Blizzard - wstrzymujących sprzedaż nowych gier na rynku rosyjskim. To echo apelu wicepremiera Ukrainy, proszącego gigantów świata gier oraz e-sportu o bojkot rosyjskiego agresora.