Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka

To jedna z najważniejszych informacji dotyczących polskiej chemii i obronności ostatnich miesięcy. Bydgoski Nitro-Chem, globalny gracz na rynku produkcji materiałów wybuchowych, ogłosił właśnie, że wybuduje nową fabrykę wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych.

Bogdan Stech
Heksogen (RDX) i oktogen (HMX) są fundamentem nowoczesnej obronności. To wysokoenergetyczne materiały wybuchowe, które są absolutnie kluczowe w produkcji amunicji artyleryjskiej, bomb, pocisków przeciwpancernych, granatów moździerzowych i systemów rakietowych.
Jeśli widzimy poważny sprzęt wojskowy, który przeznaczony jest do niszczenia najlepiej opancerzonych, najszybszych i najlepiej okopanych celów, to wiadomo, że muszą się w nim znajdować RDX lub HMX. Słowo fundament, które padło we wcześniejszym akapicie nie jest tu więc na wyrost.

Straszliwe bliźniaki

Heksogen, znany też jako cyklonit lub RDX, to silny materiał wybuchowy o szerokim zastosowaniu militarnym, występujący w postaci kruszącej lub jako składnik plastycznych materiałów wybuchowych, takich jak C4. Jest to organiczny związek chemiczny o wysokiej mocy, dużej szybkości detonacji (do 8600 m/s) i wysokiej stabilności termicznej.

Oktogen (HMX) jest jednym z najsilniejszych kruszących materiałów wybuchowych wynalezionych przez człowieka. Oktogen jest często wykorzystywany w najbardziej wymagających systemach uzbrojenia ze względu na swoją stabilność i wysoką prędkość detonacji, która osiąga zawrotne 9100 m/s. Jest używany samodzielnie lub jako składnik mieszanin wybuchowych w amunicji wojskowej, w tym w pociskach, minach i materiałach wybuchowych wiązanych tworzywem sztucznym.

Kto projektuje, ten wygrywa

Spółka Nitro-Chem oraz Prozap (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty) zawarły właśnie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji przeznaczonej do produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych w tym heksogenu (RDX) oraz alternatywnie oktogenu (HMX). 

To ta zaawansowana technologicznie instalacja będzie kręgosłupem nowej fabryki, która powstanie na terenie Nitro-Chemu. Jej budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Inwestycji pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu i elastyczność procesów technologicznych, umożliwiając jednoczesną produkcję heksogenu i oktogenu oraz półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania. Nowa instalacja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przemysłu obronnego i klientów na wysokoenergetyczne materiały wybuchowe o najwyższych parametrach jakościowych - powiedział Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Nitro-Chem.

Nitro-Chem jest wiodącym producentem materiałów wybuchowych na świecie a wytwarzane przez spółkę produkty trafiają niemal na wszystkie kontynenty i cieszą się uznaniem wśród klientów z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Kanada, Turcja, Niemcy, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania czy Francja. Do niedawna byli jedynym zagranicznym dostawcą trotylu (TNT) dla armii Stanów Zjednoczonych.

Nitro-Chem, będący częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisał w zeszłym roku szeroką umowę o współpracy z Grupą Azoty, jednym z największych koncernów chemicznych w Europie. Jej założenia były jasne: polska chemia ma pomóc polskiemu przemysłowi obronnemu zwiększyć skalę, jakość i bezpieczeństwo produkcji. Wkrótce zobaczymy pierwsze efekty tej współpracy.

Bogdan Stech
02.12.2025 16:37
Tagi: Broń
