To jednak może się wkrótce zmienić. Jak donosi branżowy portal Game Developer, Sony zobliguje niektórych deweloperów do tworzenia darmowych, ograniczonych czasowo wersji demonstracyjnych gier dla wszystkich tytułów wycenionych na co najmniej 34 dol. (ok. 160 zł na polskie warunki). Wersje demonstracyjne miałyby pozwalać na co najmniej dwie godziny rozgrywki. Według niepotwierdzonych informacji te wersje testowe będą musiały ukazać się maksymalnie do trzech miesięcy po premierze gry i być dostępne dla graczy przez co najmniej rok.