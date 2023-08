Wygadani zmarli i sprośny knur: 5 rzeczy dzięki którym Baldur's Gate 3 jest cudne

Mój mag znalazł się w trudnym położeniu. Stał na wąskim, bardzo wysokim murze. Za jego plecami rosła niemal pionowa górska ściana. Przed nim swój topór obnażał wrogi najemnik. Zero przestrzeni do ucieczki. Co robić? Jak to co. Popchnąć! Udany test akcji sprawił, że wrogi najmita cofnął się krok do tyłu. Jego problem polegał na tym, że kończył się tam mur, więc runął na sam dół warowni. Zginął na miejscu.