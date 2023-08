Straciłem dwie godziny gry w Baldur's Gate 3 przez głupi błąd

Baldur's Gate 3 kibicuję od 2020 roku, kiedy to nabyłem grę we wczesnym dostępie. Larian Studios kupiło mnie ambitną wizją przeniesienia do gry wideo klasycznej sesji role play z kartkami, ołówkami i kośćmi. Masz szalony pomysł wymykający się standardowym mechanikom rozgrywki, jak przeskoczenie przez mury zamku stawiając 45 skrzyń jedna na drugiej? Proszę bardzo, w BG3 to możliwe: