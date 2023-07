Ograłem Armored Core 6. Oto 7 rzeczy które mnie zachwyciły, zdumiały i rozczarowały

W AC6 ciągły ogień wywołuje "presję" na przeciwniku. Po przekroczeniu pewnego punktu wróg znajdujący się pod ostrzałem na chwilę się załamuje. Dochodzi do awarii, co oznacza kilka sekund bezstresowego atakowania bez konsekwencji, za to z premiami od obrażeń. Wtedy można wyciągnąć ten wcześniej wspomniany laserowy miecz, ale co do zasady wyrzutnie rakiet oraz karabiny odwalają lwią część pracy.