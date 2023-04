Armored Core 6 w akcji! Gra twórców Elden Ring to coś zupełnie innego

Po gigantycznym sukcesie takich gier jak Dark Souls, Sekiro, Bloodborne czy Elden Ring, na każdą kolejną produkcję studia From Software społeczność graczy czeka z zapartym tchem. Tym razem mamy jednak do czynienia z sytuacją szczególną, bowiem nieco już zakurzona seria Armored Core skupia się na diametralnie innej rozgrywce, niż przyzwyczaiły nas do tego produkcje w stylu Dark Souls. Widać to na pierwszym zwiastunie przedstawiającym AC6 w akcji: