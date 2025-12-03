REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość

Nowy rozkład jazdy nie jest jedyną zmianą szykowaną na najbliższe miesiące.

Adam Bednarek
rozklad jazdy
REKLAMA

14 grudnia zacznie obowiązywać nowy, zimowy rozkład jazdy. To już tradycja, że wraz z kolejnymi zmianami skraca się czas podróży, rośnie z kolei liczba połączeń. Na krótsze przejazdy wpływ mają modernizacje i podnoszenie parametrów technicznych wielu linii – informuje PKP PLK.

Od niedzieli 14 grudnia na linii Warszawa – Szczecin czas przejazdu skróci się do ok. 4 godzin i 9 minut, a między Olsztynem a Poznaniem do niespełna 3 godzin i 17 minut. Mniej czasu zajmie także podróż na trasach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie – między Wrocławiem a Żaganiem przejazd skróci się o 9 min.

REKLAMA

Po aż 14 latach przerwy przywrócony zostanie ruch kolejowy na linii Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. Zmodernizowane perony, rozjazdy, przejazdy kolejowo-drogowe i nowe urządzenia sterowania ruchem umożliwią kursowanie pociągów z prędkością do 120 km/h. Z kolei 12 lat czekano, aż pociągi zatrzymają się na stacji Kłobuck. Wrócą 14 grudnia, a składy Kolei Śląskich pojadą w nowych relacjach: Katowice – Chorzew Siemkowice (1 pociąg), Chorzów Batory – Chorzew Siemkowice (12 pociągów) i Chorzów Batory – Kłobuck (4 pociągi). Przebudowane tory i sieć trakcyjna na linii kolejowej 131 umożliwią prowadzenie pociągów z prędkością do 140 km/h. Czas przejazdu z Chorzowa do Kłobucka wyniesie ok. 75 minut, a więc o ok. 35 minut szybciej niż przed inwestycją – donosi PKP PLK.

Od 14 grudnia między Ełkiem a Giżyckiem najszybsze pociągi już na całym odcinku pojadą z prędkością do 160 km/h. Po zakończeniu wszystkich prac podróż między Ełkiem a Olsztynem skróci się o około 50 minut, a prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie z 80 do 160 km/h. Szybciej pojadą też na odcinku Gubin – Czerwieńsk, gdzie prędkość maksymalna wyniesie 100 km/h, co przełoży się na podróże skrócone o 20 min. Oprócz tego pociągi z Lublina Głównego do Zamościa zameldują się o 7 min wcześniej.

Pociągi jak w zegarku

W nowym rozkładzie jazdy 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie. Cykliczne rozkłady obejmują m.in. kluczowe trasy dalekobieżne, takie jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska. Układ cykliczny objął również wybrane trasy transgraniczne, m.in. Goerlitz – Jelenia Góra oraz Szklarska Poręba Górna – Harrachov, zwiększając przewidywalność i spójność godzin odjazdów w różnych częściach kraju. Liczba stacji objętych system wzrosła z 63 do 108 co znacząco ułatwi pasażerom planowanie podróży oraz orientowanie się w godzinach odjazdów bez konieczności każdorazowego sprawdzania rozkładu – informuje PKP PLK.

Jeśli więc ktoś zapamięta, że pociąg do Gdyni odjeżdża np. o 13:20, to ma pewność, że kolejny też będzie 20 min po danej godzinie.

Kody QR na dworcach

Testy rozpoczęły się na wybranych dworach we wrześniu. Pasażerowie skanują symbol i dzięki temu wiedzą, kiedy będzie następny pociąg. Rozwiązanie znane z komunikacji miejskiej sprawdza się też na peronach, więc PKP PLK opcja obejmie wszystkie lokalizacje w Polsce. "Od 14 grudnia kody będą sukcesywnie pojawiać się na wszystkich stacjach i przystankach, uzupełniając tradycyjne informacje w gablotach i ułatwiając planowanie podróży" – potwierdza kolejowa spółka.

W tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. Szykowane są prace modernizacyjne, więc na niektórych odcinkach spodziewane są trudności. Utrudnienia odczują m.in. pasażerowie podróżujący na linii nr 8 między Krakowem Głównym, Miechowem i Tunelem oraz na odcinku Kozłów – Sędziszów, gdzie szeroki zakres prac inwestycyjnych wymaga prowadzenia ruchu jednotorowego i licznych zmian na poszczególnych stacjach.

Jak wyjaśnia PKP PLK, oznacza to "konieczność skrócenia relacji części pociągów, wprowadzenia tras okrężnych, ograniczenia postojów oraz zmiany czasów przejazdu, które w przypadku wybranych składów mogą się istotnie wydłużyć". Więcej o planowanych pracach przeczytacie na stronie spółki.

REKLAMA

Trzeba zacisnąć zęby, bo prace przełożą się później na krótsze dojazdy. Co potwierdza zresztą szykowany rozkład jazdy – stale widzimy kolejne wprowadzane udogodnienia.

Zdjęcie główne: PKP PLK

REKLAMA
Adam Bednarek
03.12.2025 09:38
Tagi: PKPPociągipodróże
Najnowsze
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
11:30
Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki
Aktualizacja: 2025-12-02T11:30:08+01:00
11:00
Kometa 3I/ATLAS może eksplodować. Nowe odkrycie na powierzchni obiektu
Aktualizacja: 2025-12-02T11:00:01+01:00
10:51
Prezent dla Niego na Święta. "Mam już wszystko" tu nie działa
Aktualizacja: 2025-12-02T10:51:59+01:00
10:44
Samolotem tylko z Samsungiem. Wprowadzają bardzo przydatną usługę
Aktualizacja: 2025-12-02T10:44:13+01:00
9:04
Dzwonią z banku i pokazują legitymację. Uwierzysz, dobiorą się do konta
Aktualizacja: 2025-12-02T09:04:37+01:00
8:31
Recenzja realme GT 8 Pro: najjaśniejszy smartfon i największa zmiana w serii
Aktualizacja: 2025-12-02T08:31:44+01:00
7:59
Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. Rozkładasz i oczom nie wierzysz
Aktualizacja: 2025-12-02T07:59:30+01:00
7:17
Gigantyczne obniżki na sprzęt do pielęgnacji zwierząt. Sam biegnę na zakupy
Aktualizacja: 2025-12-02T07:17:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA