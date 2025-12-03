Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan

Ładowanie...

Z nowego komunikatu dowiadujemy się, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu powierzył Poczcie Polskiej świadczenie usług powszechnych. Umowa zakłada 10-letni okres od 2026 r. do końca 2035 r. W tym czasie polski przewoźnik będzie dostarczać przesyłki i paczki Polakom na terenie całego kraju.

Poczta Polska nie przechodzi do lamusa. Taka jest decyzja UKE

Trudno nie zgodzić się z tym, że w ostatnich latach znaczenie Poczty Polskiej zauważalnie spadło. Prywatne firmy kurierskie, takie jak InPost czy DPD, zdominowały rynek. Mało kto chce wybierać powolne dostawy przez pocztę. Polacy mają dość awizo i stania w kolejkach po odbiór paczki w określonych godzinach. Często słyszy się o problemach finansowych Poczty Polskiej i milionach złotych strat.

Poczta Polska odgrywa jednak niezwykle ważną rolę operatora wyznaczonego, realizującego usługi powszechne na zlecenie państwa. Decyzja UKE oznacza, że spółka wciąż będzie odbierać i doręczać tradycyjne:

przesyłki listowe, w tym polecone i z zadeklarowaną wartością do 2 kg i różnych rozmiarach;

przesyłki dla ociemniałych;

paczki pocztowe, także te z zadeklarowaną wartością do 10 kg;

przesyłki pocztowe nadesłane z zagranicy do 20 kg.

Oprócz tego Poczta Polska wciąż ma realizować usługę e-Doręczeń, czyli elektronicznego odpowiednika listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Rozwiązanie wykorzystuje dedykowaną infrastrukturę i pozwala na wymianę dokumentów między podmiotami publicznymi - np. urzędami, obywatelami i firmami. Od 2025 r. wszystkie urzędy mają obowiązek korzystać z tego narzędzia.

Ostatnim kluczowym zadaniem przewoźnika jest obsługa usługi hybrydowej PUH, która polega na przesyłaniu przesyłek pocztowych drogą elektroniczną, a potem drukowania ich i doręczeniu w formie papierowej. To opcja dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z e-Doręczeń. Poczta Polska już wcześniej pełnia rolę operatora wyznaczonego w latach 2016 - 2025.

Poczta Polska wciąż ma ważną misję w kraju. I nie są to tylko twoje przesyłki z Allegro

Poczta Polska w całym kraju dysponuje ponad 7600 placówek (4800 własnych), systemem kilkudziesięciu sortowni i flotą obejmującą 7,2 tys. pojazdów. Listonosze i kurierzy każdego dnia doręczają prawie 4 mln paczek i listów.

Rząd nie pozwoli odejść spółce w zapomnienie. Mimo że z perspektywy zwykłego człowieka wykonującego zakupy online na różnych sklepach i platformach internetowych Poczta Polska nie jest opcją pierwszego wyboru, wciąż mówimy o ważnym przewoźniku. Spółka Skarbu Państwa próbuje dostosować się do dzisiejszych czasów - niedawno połączyła siły z Orlen Paczką.

03.12.2025

